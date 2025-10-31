Madencilik sektörüne yeni ayar geliyor! ‘Çantacılık’ dönemi bitiyor!

RESMİ Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri ile madencilik sektöründe hem devlet gelirinin artırılması hem de ruhsatların daha hızlı yatırıma dönüştürülmesi hedefleniyor. Yönetmelik kapsamında işletme iznine sahip ruhsatlardan her yıl alınan asgari Devlet hakkında artış yapıldı.
TÜM İŞLETMELERİ KAPSIYOR
BUNA göre Devlet hakkı, işletme ruhsat bedelinin yüzde 50 fazlası kadar alınacak. Daha önce işletme ruhsat bedeli kadar alınan Devlet hakkı, yeni düzenlemeyle bir buçuk katına çıkmış oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, madencilik sektörüne karşı köklü değişiklikler yaparken ruhsat alıp bunu yatırıma dönüştürmeyen "çantacı" olarak tabir edilen kişi ve şirketlere yönelik de yaptırımlar getirdi. Yatırım programının iki yıl üst üste yüzde 50'nin altında gerçekleştirilmesi durumunda teminat gelir kaydedilip ruhsat iptal edilecek.
Üretim değerinin devlet hakkından az olması durumunda bile işletme ruhsat bedelinin yüzde 50 fazlasını ödeyecek. Düzenleme, kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerine ait ruhsatlar dahil tüm işletme ruhsatlarını kapsıyor. Yeni düzenlemede teminat oranı yüzde 70'e yükseltilirken, çevre ile uyum planı ifadesi kaldırılarak rehabilitasyon bedeli kavramı getirildi.
ÇANTACILARA GEÇİT YOK
İŞLETME izni alındıktan sonra altı ay içinde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alma zorunluluğu getirildi. Yatırım programının iki yıl üst üste yüzde 50'nin altında gerçekleştirilmesi durumunda teminat gelir kaydedilip ruhsat iptal edilecek. Ayrıca sondaj yapan ruhsat sahipleri, bütün bilgileri aylık olarak e-Maden sistemine girmek zorunda olacak.