Madencilik sektörüne yeni ayar geliyor! ‘Çantacılık’ dönemi bitiyor!

RESMİ Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri ile madencilik sektöründe hem devlet gelirinin artırılması hem de ruhsatların daha hızlı yatırıma dönüştürülmesi hedefleniyor. Yönetmelik kapsamında işletme iznine sahip ruhsatlardan her yıl alınan asgari Devlet hakkında artış yapıldı.

TÜM İŞLETMELERİ KAPSIYOR

BUNA göre Devlet hakkı, işletme ruhsat bedelinin yüzde 50 fazlası kadar alınacak. Daha önce işletme ruhsat bedeli kadar alınan Devlet hakkı, yeni düzenlemeyle bir buçuk katına çıkmış oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, madencilik sektörüne karşı köklü değişiklikler yaparken ruhsat alıp bunu yatırıma dönüştürmeyen "çantacı" olarak tabir edilen kişi ve şirketlere yönelik de yaptırımlar getirdi. Yatırım programının iki yıl üst üste yüzde 50'nin altında gerçekleştirilmesi durumunda teminat gelir kaydedilip ruhsat iptal edilecek.