Rus milyarderin mega yatı Fethiye’de

KİŞİSEL servetinin 2 milyar dolar olduğu iddia edilen Rus milyarder Alexander Nesis'e ait Cayman Adaları Bayraklı süper yatı, Fethiye Ölüdeniz'deki Gemiler Koyu'na demir attı. Sabah saatlerinde St. Nicholas Adası yakınlarına demirleyen süper yattaki misafirler, güneşli ve güzel havanın tadını çıkardı. Gemiler Koyu'ndaki 82 metre uzunluğundaki yat, 2015'te Almanya'da inşa edilirken, yattaki misafirlerin kimliği öğrenilemedi. Milyarderin süper yatı, toplam 6 kamarada 12 misafire ev sahipliği yapabiliyor.