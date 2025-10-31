TCDD indiriminden 24 bin çift yararlandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mart ayından bu yana 24 bin 851 çiftin yüzde 50 indirimli olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) seferlerinde seyahat ettiğini bildirdi. Aile Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) seferlerinde 3 kişi ve üzeri aileler için biletler yüzde 15, yeni evli çiftler için ise yüzde 50 indirimli olan seferlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ailenizle birlikte çıkacağınız her yolculuk artık daha keyifli. Aile Yılı'nda mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz. Mart 2025'ten bu yana 176 bin 480 vatandaşımız yüzde 15, 24 bin 851 genç çiftimiz yüzde 50 indirimle seyahat etti" ifadeleri kullanıldı.