İsviçre’nin Türkıye yatırımları 100. yılında

İSVIÇRE Federal Konseyi Başkan Yardımcısı ve Ekonomi, Eğitim ve Araştırma Bakanı Guy Bernard Parmelin, ülkesinin uzun yıllardır Türkiye'deki en büyük 10 yabancı yatırımcı arasında yer aldığını belirtti. Parmelin, 2025'in Türkiye ile İsviçre arasındaki ikili ilişkiler açısından özel olduğunu, 1925'te imzalanan Dostluk Antlaşması'nın yüzüncü yılını kutladıklarını söyledi. Bakan Parmelin, İsviçre'nin uzun yıllardır Türkiye'deki en büyük 10 yabancı yatırımcı arasında yer aldığını belirterek, geçen yıl İsviçre'nin en büyük 6'ncı yatırımcı olduğunu ve şu anda yaklaşık 350 İsviçreli şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve yatırım yaptığını söyledi.