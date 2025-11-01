Türksat gücünü çin ortaklığı ile büyütüyor

TÜRKIYE'NIN uydu haberleşme operatörü TÜRKSAT AŞ, küresel uydu pazarındaki gücünü perçinlemek amacıyla Çin'in önde gelen uydu operatörleri ChinaSat ve Spacesail ile işbirliği anlaşmalarına imza attı. TÜRKSAT, Çin'in en büyük uydu operatörü ChinaSat ve çoklu yörünge çözümleri üzerine çalışan Spacesail ile işbirlikleriyle hem Türkiye'de hem dünya genelinde sunduğu uydu iletişim hizmetlerinin kapsama alanını genişletecek. TÜRKSAT ile China- Sat arasındaki işbirliği kapsamında uçaklarda internet hizmeti, küresel denizcilik haberleşmesi, karasal mobilite ve afet haberleşmesi gibi kritik alanlarda yüksek kapasiteli uydu hizmetleri geliştirilecek.