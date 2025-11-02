2.2 milyon hektarlık alanın 3 boyutlu modeli yapıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca kentsel alanlarda üç boyutlu şehir modelleri üretimi ve üç boyutlu kadastro altlıklarının oluşturulması kapsamında 46 ilde yaklaşık 2.2 milyon hektar kentsel alanda çalışma yapıldı. Bakanlık tarafından iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençli, tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu nitelikli yerleşim alanlarına sahip, herkes için erişilebilir kentsel hizmetler sunulan, sürdürülebilir şehir ve yerleşimlerin oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda, 46 ilde yaklaşık 2.2 milyon hektar kentsel alanda çalışma tamamlandı, 34 ilde devam ediyor.