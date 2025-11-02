Elektrik tarifesinde yeni limit! Ne kadar devlet desteği sağlanacak?

7- Limitin altında tüketim yapan tüketicilere ne kadar devlet desteği sağlanacak?
Düşük kademede (günlük 8 kilovatsaat altı tüketim) yaklaşık yüzde 57, yüksek kademede (günlük 8 kilovatsaat ve üzeri tüketim) yüzde 36 oranında sübvansiyon sağlanmaya devam edileceği öngörülmektedir.
8- Toplam elektrik tüketiminin yüzde kaçını uygulamadan etkilenecek aboneler yapıyor?
Son değişiklikle birlikte yaklaşık 23 teravatsaatlik bir tüketim son kaynak tedariki kapsamında olacaktır. Bu da toplam mesken tüketiminin yaklaşık yüzde 29'una tekabül etmektedir. Yani destek kapsamı dışında kalan yüzde 6'lık kesim toplam elektrik tüketiminin yüzde 29'unu gerçekleştiriyor diyebiliriz.
9- Bu uygulamadan kimler muaf tutulacak?
AFAD'ın geçici barınma evleri, camiler, Kur'an kursları, cemevleri, ibadethaneler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve tarımsal faaliyette bulunan tüketiciler, belediye içme suyu abonelikleri muaf olacak.