Egeli ihracatçılardan Çin’e dördüncü çıkarma

Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaretin dengelenmesi için son yıllarda yoğun bir çalışma yürüten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 5-10 Kasım 2025 tarihleri arasında Şanghay'da düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapacak. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, EİB'nin 2025 yılında Çin'de gerçekleştirdiği dördüncü büyük organizasyon olacak.

İLİŞKİLER PEKİŞİYOR

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye standının fuarda üç holde, toplam 400 metrekarelik alanda kurulacağını belirterek, Çin'in dünya ticaretindeki rolüne dikkat çekti: "Çin, yalnızca ihracat gücüyle değil, aynı zamanda dünyanın en büyük ithalatçı ülkelerinden biri olarak da öne çıkıyor. 2024 yılında 2,6 trilyon dolarlık ithalat gerçekleştiren Çin, bu kimliğini Çin Uluslararası İthalat Fuarı gibi organizasyonlarla pekiştiriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın iki hafta önce gerçekleştirdiği Çin ziyaretiyle birlikte ihracatçılar açısından önemli bir gelişme yaşandığını hatırlatan Eskinazi, "Sayın Bakanımız ve Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi Başkanı arasında üç önemli protokol imzalandı. Bu anlaşmalarla Türkiye'den Çin'e su ürünleri ve badem ihracatının önü açıldı" diyerek sözlerini noktaladı.