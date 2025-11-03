Engelli istihdamına 2 milyon TL teşvik!

Sosyal devlet anlayışla hareket eden SGK ve İŞKUR, başta engelliler olmak üzere istihdamı geliştirmek için yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bugün itibarıyla 2025 yılı rakamlarına göre bir sigortalı için işverene destek 5.396 lira ile 13.847 lira arasında prim teşviki veriliyor. 1 Eylül 2025 itibariyle 49 bin 781 iş yeri toplam 110 bin 349 engelli için teşvikten faydalandı. 2008'den bugüne kadar işverenlere yaklaşık 13 milyar TL'lik teşvik sağlandı.

'İŞE ALIŞTIRMA' 2026'DA BAŞLAYACAK

SGK yeni bir proje uygulamasına başlayacak. AB ile ortak yürütülen mesleki rehabilitasyon olarak ifade edilen 'işe alıştırma' projesi iş kazası geçiren sigortalıların yeniden çalışma hayatına kazandırılması sağlanacak. Özellikle sanayinin ve çalışma hayatının yoğun olduğu 5 ilde 3 yıl boyunca uygulanacak. 2026 yılı içinde 1.200 kişi bu projeden yararlandırılacak. İŞ AVCILIĞI MODELİ GELİYOR

SGK 4 bin iş ve meslek danışmanıyla 700 bin iş yerini ziyaret ediyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler için İş Avcılığı Modeli yürütülecek. İş Avcılığı Modeli engelliler başta olmak üzere tüm dezavantajlı gruplara yaygınlaştırılacak. 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla toplam 370 engelli iş koçu görev yapıyor, kişi başına 530 kişi aktif iş arayan engelli bulunuyor.