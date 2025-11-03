SON DAKİKA | SSK ve BAĞ-KUR emeklileri dikkat! Yeni zam oranı belli oldu... İşte güncel hesaplama tablosu...

TÜİK, emekli maaşına yapılacak zam için belirleyici olacak enflasyon rakamlarını açıkladı. SSK ve Bağ-kur emekli maaşına yapılacak zam için belirleyici olacak olan 4 zam oranı da belli olmuş oldu. Geriye sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.

Temmuz ayında en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL, en düşük SSK ile Bağkur emeklisi maaşı 16 bin 881 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 22.670 TL yükselmişti. Gözler şimdi Ocak ayında belli olacak olan 2026 yılı zam oranına çevrildi.