Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlarda indirim sinyali

YILMAZ: DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, "Dezenflasyon stratejimizi para ve maliye politikaları ile eşgüdüm içerisinde, yapısal reformlardan destek alarak kararlı şekilde yürütmeye devam ediyoruz" dedi. Yılmaz, tüketici enflasyonunun ekim ayında yüzde 2.55 oranında gerçekleşirken, gıda fiyatlarında don ve kuraklığa bağlı olumsuz etkilerin hız kestiği, enerji fiyatlarındaki ılımlı seyrin devam ettiği, hizmet enflasyonunun ise belirgin şekilde yavaşladığının görüldüğünü dile getirdi. Yılmaz sosyal medya hesabından enflasyonla ilgili özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

"Giyim ve ayakkabı fiyatları ise geçen senin aynı ayında olduğu gibi geçici şekilde artış kaydetmiştir. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 32.87'ye gerilemiş olup dezenflasyon süreci devam etmektedir. Bu görünüm, orta vadeli hedeflerle uyumlu patikanın korunduğuna işaret etmektedir. Ekonomi programımız üretkenliği ve rekabet gücünü artırarak enflasyonu tek haneye indirmeye ve makroekonomik dengeyi tesis etmeye odaklanmıştır. Program doğrultusunda, enflasyonda düşüş trendinin yeniden devam etmesini öngörüyor, 2026'da yüzde 20'nin altını, 2027'de ise tek haneli seviyeleri hedefliyoruz. Türkiye ekonomisi, kamu kurumları arasındaki etkin koordinasyon ve beklentilerin olumlu yönde şekillenmesiyle, program disiplininden ödün verilmeden, dezenflasyonun kalıcı tesisinde başarıya ulaşacaktır.

EKİMDE ENFLASYON YÜZDE 2.55 OLDU… YÜZDE 25.49 ARTIŞ UYGULANIRSA NE OLUR?

YENİDEN değerleme oranı ekim ayı enflasyonun TÜİK tarafından açıklanması ile belli oluyor ancak resmileşmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğ çıkarması gerekiyor. Resmileşen rakamın vergi ve harçlarda hangi oranda uygulanacağı ise aralık ayının son gününde Resmi Gazete'de ilan edilen vergi, harç ve cezaların 1 Ocak tarihinden itibaren hangi oranda artırılacağının ilanı ile kesinleşiyor. Cumhurbaşkanının trafik cezaları dışında harç ve vergilerde indirim yetkisi bulunuyor.

MTV'DE İNDİRİM YETKİSİ VAR: Eğer yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) için aynen uygulanırsa motor silindir hacmi 1.300 cc ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 4 bin 834 liradan 6 bin 66 liraya yükselecek. Cumhurbaşkanının MTV'de indirim yetkisi var. Geçmiş yıllarda uygulanmıştı.

YURTDIŞI HARCI 1.250 LİRAYA YÜKSELECEK: Yurtdışı çıkış harcı eğer yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa bin liradan bin 250 liraya yükselecek. Yurtdışı çıkış harcı eylül ayında 710 liradan 1.000 liraya çıkarılmıştı.