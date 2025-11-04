Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlarda indirim sinyali

Ekim'de aylık enflasyon yüzde 2.55, yıllık enflasyon da yüzde 32.87 oldu. Eylül ayı yıllık enflasyonu yüzde 33.29'du. Kira artış oranı da yüzde 37.15 oldu. Ekim ayı enflasyonuyla 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı da netleştiriyor. Buna göre, yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 oldu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Ocak 2026 tarihinde yeniden değerleme oranında artacak vergi ve harçlar için indirimli oran sinyali verdi. Şimşek, "Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde" dedi.
Hürriyet'in haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ana harcama grupları itibariyle ekim ayında en yüksek artış yüzde 12.42 ile giyim ve ayakkabı grubunda yaşandı. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.41 artış, ulaştırmada yüzde 1.07 artış ve konutta yüzde 2.66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.83, ulaştırmada yüzde 0.16 ve konutta yüzde 0.45 oldu. Yıllık olarak ise en yüksek artış yüzde 65.69 ile eğitimde yaşandı. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34.87 artış, ulaştırmada yüzde 27.33 artış ve konutta yüzde 50.96 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8.44, ulaştırmada yüzde 4.34 ve konutta yüzde 7.75 oldu.
ERKEK GİYİM ZAM ŞAMPİYONU
Ekim ayında erkek giyim yüzde 15.18 ile zam şampiyonu oldu. Kadın giyim yüzde 13.91, çocuk giyim yüzde 13.91, taze sebzeler (patates hariç) yüzde 13.77, toz kakao yüzde 11.40, kadın ayakkabısı yüzde 10.51, çocuk ayakkabısı da yüzde 9.52 oranında arttı.
ŞİMŞEK: DAHA DÜŞÜK OLMASI GÜNDEMİMİZDE
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun ekimde sınırlı da olsa gerilediğini belirterek, "2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyon, 2024'te yüzde 44'e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32.9'a indi. Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor" dedi. Şimşek sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı: "Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz."
YILMAZ: DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, "Dezenflasyon stratejimizi para ve maliye politikaları ile eşgüdüm içerisinde, yapısal reformlardan destek alarak kararlı şekilde yürütmeye devam ediyoruz" dedi. Yılmaz, tüketici enflasyonunun ekim ayında yüzde 2.55 oranında gerçekleşirken, gıda fiyatlarında don ve kuraklığa bağlı olumsuz etkilerin hız kestiği, enerji fiyatlarındaki ılımlı seyrin devam ettiği, hizmet enflasyonunun ise belirgin şekilde yavaşladığının görüldüğünü dile getirdi. Yılmaz sosyal medya hesabından enflasyonla ilgili özetle şu değerlendirmeyi yaptı:
"Giyim ve ayakkabı fiyatları ise geçen senin aynı ayında olduğu gibi geçici şekilde artış kaydetmiştir. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 32.87'ye gerilemiş olup dezenflasyon süreci devam etmektedir. Bu görünüm, orta vadeli hedeflerle uyumlu patikanın korunduğuna işaret etmektedir. Ekonomi programımız üretkenliği ve rekabet gücünü artırarak enflasyonu tek haneye indirmeye ve makroekonomik dengeyi tesis etmeye odaklanmıştır. Program doğrultusunda, enflasyonda düşüş trendinin yeniden devam etmesini öngörüyor, 2026'da yüzde 20'nin altını, 2027'de ise tek haneli seviyeleri hedefliyoruz. Türkiye ekonomisi, kamu kurumları arasındaki etkin koordinasyon ve beklentilerin olumlu yönde şekillenmesiyle, program disiplininden ödün verilmeden, dezenflasyonun kalıcı tesisinde başarıya ulaşacaktır.
EKİMDE ENFLASYON YÜZDE 2.55 OLDU… YÜZDE 25.49 ARTIŞ UYGULANIRSA NE OLUR?
YENİDEN değerleme oranı ekim ayı enflasyonun TÜİK tarafından açıklanması ile belli oluyor ancak resmileşmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğ çıkarması gerekiyor. Resmileşen rakamın vergi ve harçlarda hangi oranda uygulanacağı ise aralık ayının son gününde Resmi Gazete'de ilan edilen vergi, harç ve cezaların 1 Ocak tarihinden itibaren hangi oranda artırılacağının ilanı ile kesinleşiyor. Cumhurbaşkanının trafik cezaları dışında harç ve vergilerde indirim yetkisi bulunuyor.
MTV'DE İNDİRİM YETKİSİ VAR: Eğer yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) için aynen uygulanırsa motor silindir hacmi 1.300 cc ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 4 bin 834 liradan 6 bin 66 liraya yükselecek. Cumhurbaşkanının MTV'de indirim yetkisi var. Geçmiş yıllarda uygulanmıştı.
YURTDIŞI HARCI 1.250 LİRAYA YÜKSELECEK: Yurtdışı çıkış harcı eğer yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa bin liradan bin 250 liraya yükselecek. Yurtdışı çıkış harcı eylül ayında 710 liradan 1.000 liraya çıkarılmıştı.
YURTDIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONA
57 BİN 241: Yurtdışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 45 bin 614 liradan 57 bin 241 liraya çıkacak.
PASAPORT HARCI NE OLACAK?
Pasaport harcı eğer yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa; 6 aya kadar 2 bin 359 liradan 2 bin 960 liraya, 1 yıllık harç 3 bin 449 liradan 4 bin 328 liraya, 2 yıllık harç 5 bin 631 liradan 7 bin 66 liraya, 3 yıllık harç 8 bin liradan 10 bin 39 liraya, 3 yıldan fazla harç da 11 bin 274 liradan 14 bin 148 liraya yükselecek. Pasaport harcında da Cumhurbaşkanının indirim yetkisi bulunuyor.