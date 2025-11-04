Bakanlıktan kasım ayı indirimlerine sıkı denetim

SATICILARA UYARI

Öte yandan, indirimli satış kampanyası düzenleyen satıcı ve sağlayıcıların da bazı hususlara dikkat etmesi gerektiği vurgulanarak, "Satıcı ve sağlayıcılarımızın; indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkça belirtmeleri, indirime konu ürün veya hizmetlerde tüketiciyi yanıltabilecek, gerçekte olandan daha fazla indirim yapılıyormuş izlenimi oluşturabilecek ifade ve görsellerden kaçınmaları, fiyatın geçerliliğine ilişkin süre veya stok sınırı söz konusuysa, süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtmeleri, tüketiciye sunulan 'avantajlı fiyat', 'yıldızlı ürün', 'en düşük fiyat' gibi kampanyalarda kullanılan algoritmalara ilişkin tüketiciyi açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirmeleri, koşullu satış kampanyalarında, bu kampanyaların hangi ürünlerde ve ne şartlarda geçerli olduğunu net bir şekilde ifade etmeleri gerekmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin haklarının korunması, adil ve dürüst ticaretin sağlanması ve piyasa dengesinin gözetilmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, kasım ayı boyunca gerçekleştirilen indirim kampanyalarına yönelik tüm reklam, tanıtım ve satış faaliyetleri titizlikle takip edilecek; tüketiciyi yanıltan, gerçeğe aykırı veya aldatıcı nitelik taşıdığı tespit edilen her türlü uygulamaya karşı gerekli idari müeyyideler, Reklam Kurulu tarafından, gecikmeksizin uygulanacaktır" denildi.

