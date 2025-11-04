Hayvancılık desteklerinde yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Söz konusu tebliğ, Türkiye'de hayvancılığın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini, yerli üretimin, verimliliğin, kalitenin artırılmasını, hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesini ve yetiştiricilerin desteklenmesini amaçlıyor.

Değişiklik kapsamında, aile işletmesi desteği alan toplam buzağı veya malak sayısı 10 başı geçemeyecek.

Destekleme yılı takvimi son günü itibarıyla TÜRKVET'ten alınan kayıtlarda, hastalıktan ari olarak tespit edilen ve il müdürlüğü tarafından Hayvancılık Destekleme Sistemi'nde onaylanan işletmelerde doğan dişi buzağı/malaklara ilave destek verilecek.

Destekleme yılı son günü alınan kayıtlarda bu sistemde ariliği askıda olan işletmeler, sonraki yılın 1 Temmuz TÜRKVET kayıtlarında arilik sertifikası iptal edilmeden yenilenmiş ve il müdürlüğü tarafından sisteme tanımlanmış ise ari işletme ilave desteğinden yararlanacak.

DESTEKLEME ÖDEMELERİ ÜÇ DÖNEM HALİNDE YAPILACAK

Avrupa Birliği (AB) onaylı süt çiftliği sertifikası askıda olan işletmeler, TÜRKVET kayıtlarında sertifikası yenilenmiş ve il müdürlüğü tarafından sistemde tanımlanmış ise AB onaylı işletme ilave desteğinden faydalanacak.

Tanzim edilen tespit tutanağının hayvan sahibi tarafından imzalanmış olması, destekleme başvurusu için yeterli olacak.

Değişiklikle, daha önce iki dönem halinde yapılan destekleme ödemeleri üç döneme çıkarıldı. Her üç dönemde destekleme şartlarını sağlamadığı için destekleme alamayan kuzu ve oğlak yetiştiricileri, sonraki süreçte şartları sağlasa da destekleme kapsamına alınmayacak.

Destekleme dönemlerinde, temel desteğe esas kuzu sayısı, destekleme yılı son günü itibarıyla TÜRKVET kayıtlarında yer alan kişiye ait toplam anaç koyun sayısının 1,5 katını geçemeyecek.

Destekleme takvim yılı başlangıcı itibarıyla üzerinde işletme kaydı bulunan kadın yetiştiricilerin veya son takvim gününde 41 yaşından gün almamış yetiştiricilerin ilave desteğine esas dişi kuzu sayısı, temel desteğe esas kuzu sayısının yüzde 55'ini geçemeyecek.

Başvurular, üçüncü dönem için bir sonraki yılın kasım ayının ilk iş günü başlayacak, aynı ayın üçüncü haftası son iş gününe kadar devam edecek. Aynı ilde birden fazla işletmesi bulunan yetiştiricilerin tek başvuru yapmaları yeterli olacak.

HAYVAN VE SÜRÜ SAĞLIĞI DESTEĞİ VERİLECEK

Değişiklikte hayvan ve sürü sağlığı desteği verilebilmesinin şartları da yer aldı.

Buna göre söz konusu destek, Bakanlık tarafından belirlenen veteriner biyolojik ürün ve hayvan tanımlama araçlarını sığır cinsi, koyun ve keçi türü hayvanlarına uygulattıran yetiştiricilere ödenecek.

Veteriner biyolojik ürün ve hayvan tanımlama aracı uygulamalarının yapıldığı işletmelerin, TÜRKVET'te kayıtlı olması zorunlu olacak. Hayvan ve sürü sağlığı desteği yıl içinde üçer aylık dört dönem halinde ödenecek.

Hayvancılık desteklemelerinin kontrolü ve denetimi kapsamında gerekli görülen laboratuvar analizleri Bakanlıkça yapılacak.