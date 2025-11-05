Güçlü dolar altını vurdu! Gram altında sert düşüş sonrası son durum

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında rüzgar tersten esmeye devam ediyor. Altın fiyatları dün sert bir düşüşe geçti. Ons altın yüzde 1,74 kayıpla 3.932 dolara kadar geri çekildi. Gram altın ise 5.400 TL'nin altına düştü.

FED VE GÜÇLÜ DOLAR ALTINI SERT VURDU

Fed yetkilileri Guvernör Lisa Cook, Mary Daly ve Austan Goolsbee'nin açıklamaları ve güçlü dolar altın fiyatlarını sert vurdu. Ons altın dünkü işlemlerde 3929 doları gördükten sonra yeniden toparlanmaya başladı.

Altında riskten kaçış sonrası denge arayışı devam ediyor. Ekim ayında gördüğü 4381 dolar ile tarihi seviyelerin ardından ons altın, 4.000 dolar eşiğine yakın konumunu koruyor. TSİ saat 9.00 itibarıyla ons altın 3.965 dolardan fiyatlanıyor.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altında yaşanan dalgalanmadan etkilenen gram altın, küresel piyasada doların güçlenmesiyle yatay seyrine devam ediyor. 5.910 TL'lik rekorun ardından 5.200 TL'ye kadar geri çekilen gram altın, 5.400 TL'nin altında işlem görüyor.

Salı gününde 5.310 TL'ye kadar düşen altın, yeni günde 5.370 TL'den fiyatlanıyor.

Altın fiyatlarında manipülasyonun sona ermesiyle spot ve fiziki fiyatlarda makas kapanmaya başlandı. Kapalıçarşı piyasasında fiziki altın toparlanma çabasında. Gram altın 5.555 TL seviyesinden satılmaya devam ediyor. Ekim ayında 10 bin TL'yi aşan çeyrek altın ise 9.000 TL'den satılıyor. Bu durum çeyrek altında 1.000 TL'lik kayıba işaret ediyor.

05 KASIM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 5.370,12 TL

Satış: 5.371,86 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.962,00 TL

Satış: 9.064,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 17.924,00 TL

Satış: 18.117,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 36.599,00 TL

Satış: 37.153,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 35.738,00 TL

Satış: 36.143,00 TL