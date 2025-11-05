  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Güçlü dolar altını vurdu! Gram altında sert düşüş sonrası son durum

Güçlü dolar altını vurdu! Gram altında sert düşüş sonrası son durum

Son dakika haberleri... Altın fiyatları, Fed yetkililerinin söylemleri ve dolar endeksindeki yükselişle sert düşüş yaşadı. Ons altın 4.000 doların altında fiyatlanmaya devam ederken, gram altın ise 5.400 TL'nin altında işlem görüyor. Peki altında yükseliş başlayacak mı? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün kaç TL'den satılıyor? İşte 05 Kasım piyasalarda son durum...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Güçlü dolar altını vurdu! Gram altında sert düşüş sonrası son durum

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında rüzgar tersten esmeye devam ediyor. Altın fiyatları dün sert bir düşüşe geçti. Ons altın yüzde 1,74 kayıpla 3.932 dolara kadar geri çekildi. Gram altın ise 5.400 TL'nin altına düştü.

Güçlü dolar altını vurdu! Gram altında sert düşüş sonrası son durum

FED VE GÜÇLÜ DOLAR ALTINI SERT VURDU

Fed yetkilileri Guvernör Lisa Cook, Mary Daly ve Austan Goolsbee'nin açıklamaları ve güçlü dolar altın fiyatlarını sert vurdu. Ons altın dünkü işlemlerde 3929 doları gördükten sonra yeniden toparlanmaya başladı.

Altında riskten kaçış sonrası denge arayışı devam ediyor. Ekim ayında gördüğü 4381 dolar ile tarihi seviyelerin ardından ons altın, 4.000 dolar eşiğine yakın konumunu koruyor. TSİ saat 9.00 itibarıyla ons altın 3.965 dolardan fiyatlanıyor.

Güçlü dolar altını vurdu! Gram altında sert düşüş sonrası son durum

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altında yaşanan dalgalanmadan etkilenen gram altın, küresel piyasada doların güçlenmesiyle yatay seyrine devam ediyor. 5.910 TL'lik rekorun ardından 5.200 TL'ye kadar geri çekilen gram altın, 5.400 TL'nin altında işlem görüyor.

Salı gününde 5.310 TL'ye kadar düşen altın, yeni günde 5.370 TL'den fiyatlanıyor.

Güçlü dolar altını vurdu! Gram altında sert düşüş sonrası son durum

FİZİKİ ALTINDA 1000 TL'LİK KAYIP

Altın fiyatlarında manipülasyonun sona ermesiyle spot ve fiziki fiyatlarda makas kapanmaya başlandı. Kapalıçarşı piyasasında fiziki altın toparlanma çabasında. Gram altın 5.555 TL seviyesinden satılmaya devam ediyor. Ekim ayında 10 bin TL'yi aşan çeyrek altın ise 9.000 TL'den satılıyor. Bu durum çeyrek altında 1.000 TL'lik kayıba işaret ediyor.

Güçlü dolar altını vurdu! Gram altında sert düşüş sonrası son durum

05 KASIM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 5.370,12 TL

Satış: 5.371,86 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.962,00 TL

Satış: 9.064,00 TL

Güçlü dolar altını vurdu! Gram altında sert düşüş sonrası son durum

YARIM ALTIN

Alış: 17.924,00 TL

Satış: 18.117,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 36.599,00 TL

Satış: 37.153,00 TL

Güçlü dolar altını vurdu! Gram altında sert düşüş sonrası son durum

TAM ALTIN

Alış: 35.738,00 TL

Satış: 36.143,00 TL

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA