SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatlarına bu gece zam geliyor! İşte İzmir, İstanbul, Ankara güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında petrol ve döviz kurlarında yaşanan değişim sonucu dalgalanma devam ediyor. ABD'nin Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırım kararının ardından akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Yaptırım kararı sonrasında motorinin litresine 3 TL, benzinin litresine ise 1.13 TL zam yapılmıştı. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre motorine bir zam daha yapılacak.

DİZEL YAKITA ZAM BEKLENİYOR Motorinin litresine geçtiğimiz hafta 3.04 TL'nin yapılan zammın ardından, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2.07 TL'lik bir zam daha gelmesi bekleniyor. Böylelikle dizel yakıta son iki haftada yapılan zam 5 TL'yi aşacak.