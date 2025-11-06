  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Ekonomi SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatlarına bu gece zam geliyor! İşte İzmir, İstanbul, Ankara güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim yönünde yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. Dolar ve petrol fiyatlarında yaşanan gelişmelerle şekillenmeye devam eden akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı zam geliyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre motorinin litresinde 2 TL'den fazla artış yaşanacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin litre fiyatı kaç TL olacak? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

HABER MERKEZİ

Akaryakıt fiyatlarında petrol ve döviz kurlarında yaşanan değişim sonucu dalgalanma devam ediyor. ABD'nin Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırım kararının ardından akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Yaptırım kararı sonrasında motorinin litresine 3 TL, benzinin litresine ise 1.13 TL zam yapılmıştı. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre motorine bir zam daha yapılacak.

DİZEL YAKITA ZAM BEKLENİYOR

Motorinin litresine geçtiğimiz hafta 3.04 TL'nin yapılan zammın ardından, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2.07 TL'lik bir zam daha gelmesi bekleniyor. Böylelikle dizel yakıta son iki haftada yapılan zam 5 TL'yi aşacak.

MOTORİNİN LİTRESİ 60 TL'YE DAYANACAK

Zam sonrasında motorinin litresi ortalama olarak İstanbul'da 57,11 TL'ye Ankara'da 58,53 TL'ye ve son olarak İzmir'de 58,84 TL'ye çıkacak.

İşte 06 Kasım akaryakıt fiyatlarında son durum...

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54,65 TL

Motorin: 56,77 TL

LPG: 27,53 TL

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53,47 TL

Motorin: 55,44 TL

LPG: 27,71 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54,30 TL

Motorin: 56,46 TL

LPG: 27.60 TL

