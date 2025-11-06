Türk Telekom 2025’e damga vurdu

Türk telekom, 2025'in üçüncü çeyreğinde konsolide gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artışla 59,5 milyar TL'ye yükseltti. Sabit internet ve mobil, kurumsal data ile birlikte büyümeye bir kez daha öncülük ederken Türk Telekom'un üçüncü çeyrekteki FAVÖK'ü yüzde 21,6'lık artışla 26,7 milyar TL'ye ulaştı.

56.2 MİLYON ABONE

Üçüncü çeyrekteki net karı 10,2 milyar TL olan Türk Telekom, bu çeyrekte 21,7 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Stratejik yatırımları ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla güçlü büyüme ivmesini sürdüren Türk Telekom, üçüncü çeyrekteki 2 milyon net abone kazanımıyla toplam abone sayısını 56,2 milyona yükseltti. Mobil alanda 2,3 milyon abone kazanımıyla tarihin en iyi çeyrek performansını kaydeden Türk Telekom'un mobil abone sayısı ise 30,8 milyona ulaştı. Mobil Numara Taşıma (MNT) pazarının lideri Türk Telekom, son on iki ayda 4 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile yeni bir rekora ulaştı.

20 MİLYARLIK KATKI

Türk Telekom'un 2025 üçüncü çeyreği itibarıyla fiber altyapı uzunluğu 514 bin kilometreye, fiber hane kapsaması 33,9 milyona ve 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı yüzde 56'ya yükseldi. Türk Telekom'un fiber abonelerinin, toplam sabit genişbant portföyü içindeki payı ise yüzde 92'ye ulaştı. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türkiye'nin dijital omurgasını güçlendiren stratejik çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ekonomiye 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacağız. 5G frekans ihalesinde elde ettiğimiz güçlü pozisyon ise geleceğin teknolojilerine yön verecek. Dijital dönüşüm odaklı stratejimizin somut karşılığını ortaya koyan bu sonuçlar gerçekleştirdiğimiz yatırımların ve ülkemizi yarınlara hazırlama vizyonumuzun en önemli göstergesi. Türk Telekom olarak dijital geleceği inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edeceğiz" dedi.