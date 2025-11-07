Konut Projesi başvuruları başlıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Yüzyılın Konut Projesine başvurular başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yapılacağı proje için bir açıklama yaparak vatandaşları başvurular konusunda bilgilendirdi. Kurum yaptığı açıklamada projeye başvuruların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre gerçekleştirileceğini duyurdu.

TARİHE GÖRE BAŞVURU

Bu kapsamda doğum tarihi '0' ile biten vatandaşlar 10, '2' ile biten vatandaşlar 11, '4' ile biten vatandaşlar 12, '6' ile biten vatandaşlar 13, '8' ile biten vatandaşlar ise 14 Kasım tarihlerinde projeye başvurabilecekler. Öte yandan 15 Kasım tarihi itibarı ile uygulama son bulacak ve başvuru sistemi tüm vatandaşlara açık olacak. Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek. Projeye ilişkin il ve ilçe bazında inşa edilecek konut sayılarına, "https://talep.toki. gov.tr/500binkonut/" adresinden ulaşılabiliyor.Proje kapsamında İzmir'de 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

MANİSA'YA DA TOKİ

Öte yandan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Kurum ile görüştü. Toplu konut çalışmaları ve her ilçeye TOKİ aracılığı ile yapılacak projeler hakkında görüşme yapan Baybatur, Yunusemre ilçesindeki Mutlu ve Lalapaşa mahallelerinde yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili kısa süre içerisinde müjdeli haberleri vatandaşlarla paylaşacaklarını bildirdi.