Bordan rekor gelir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2026 bütçesini sundu. Bor madeninde geçen yıl 1 milyar 322 milyon dolarlık gelirle tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirten Bayraktar, nadir toprak elementleri (NTE) için Eskişehir Beylikova'da yoğunlaşan arama faaliyetleri kapsamında, 125 bin metrenin üzerinde sondaj gerçekleştirildiğini söyledi. Dünyanın en büyük ikinci NTE kaynağı için pilot tesisin devreye alındığını, endüstriyel tesisin kurulması çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bayraktar, "Yeni yapılan kanuni düzenlemeyle Türkiye'nin stratejik ve kritik madenlerini ilk kez hukuki güvenceye kavuşturduk" diye konuştu.