Buğday tohumları yeniden toprakla buluştu

Söke Belediyesi ekipleri, bu yıl miktarı artan ve yaklaşık 100 dönümü bulan arazilerde ekim öncesi hazırlıklarını tamamladı. Bu yılın ilk buğday tohumları ise toprakla buluşturuldu. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan da ekim çalışmalarına katılarak tohumları kendi elleriyle toprağa serpti ve yeni üretim sezonunun startını verdi. Başkan Arıkan belediyeciliğin sadece hizmet üretmek değil aynı zamanda üreten, paylaşan ve dayanışmayı büyüten bir belediyecilik anlayışı olduğunu vurguladı. Arıkan, "Bu topraklarda filizlenen her buğday tanesi, paylaşmanın ve dayanışmanın sembolüdür" dedi.