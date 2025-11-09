10 Kasım mesajı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata 10 Kasım için mesaj gönderdi. Ata, "Atatürk'ün yüzyılları aşan vizyonu, geçmişte olduğu gibi bugün de Türk ulusuna rehber olmakta, değişen dünya düzeninde önümüze ışık tutmaya devam etmektedir. Türk ulusuna modern bir Cumhuriyet armağan ederek yüzyıllara imzasını atan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülküsünü derinden hissediyor, O'nun manevi mirasını yaşatmaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri ve siyasi dehasıyla önce vatanın kurtarılmasına, ardından Cumhuriyetin ilanı ve atılan ekonomik adımlarla Türk ulusunun yeniden doğmasına önderlik etmiştir. 10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan bedenen ayrılsa da ilkeleri, fikirleri ve eserleri ile daima yaşayacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87'inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.