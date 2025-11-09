BES yeni rekora ulaştı

Türkiye'de uzun vadeli tasarrufları güçlendiren, sermaye piyasalarına derinlik kazandıran ve milyonlarca kişinin geleceğini güvence altına alan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 22. yılında önemli bir eşiği aştı. Gönüllü BES katılımcı sayısı 10 milyonu geçti. Bu başarı, bireylerin tasarruf bilincinin her geçen yıl güçlendiğini ve BES'in Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir yatırım aracına dönüştüğünü ortaya koyuyor. Otomatik katılım sistemiyle birlikte toplam fon büyüklüğü 2 trilyon TL'ye yaklaşan BES, hem sermaye piyasalarına istikrar kazandırıyor hem de reel sektöre uzun vadeli finansman sağlıyor.

'GÜVENLE BAKAN BİR TOPLUM'

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sistemin geldiği noktayı şu sözlerle değerlendirdi: "Bireysel Emeklilik Sistemi, finansal sürdürülebilirliğin en güçlü örneklerinden biri haline geldi. Gönüllü BES'te 10 milyon, otomatik katılım sisteminde ise toplamda 18 milyon katılımcıya ulaşmak, geleceğe güvenle bakan bir toplumun göstergesi. Katılımcıların yüzde 42'sinin kadınlardan oluşması ise sistemin toplumsal kapsayıcılık hedefine ulaştığını kanıtlıyor."

YENİ DİNAMİZM KAZANDIRDI

2022'de yapılan düzenlemeyle 18 yaş altı bireylerin BES'e katılımının önünün açılması, sisteme yeni bir dinamizm kazandırdı. Bugün bir buçuk milyondan fazla çocuk ve genç adına açılmış BES sözleşmesi bulunuyor. Ailelerin bu yolla çocuklarının geleceğine yönelik uzun vadeli bir finansal güvence oluşturduğu görülüyor. 22 yıllık süreçte BES, yalnızca katılımcı sayısı ve fon büyüklüğüyle değil, yarattığı güven, istikrar ve finansal farkındalık ile de Türkiye'nin ekonomik kalkınma hikâyesinde önemli bir yer edindi.