Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlıyor

'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla hayata geçirilen, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeye başvurular başlıyor. Proje kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilerek dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular pazartesi günü başlıyor' mesajıyla proje başvuru takvimine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Başvuruların yetkili banka şubeleri ya da e-Devlet üzerinden olmak üzere iki şekilde yapılacağı belirtildi. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım şubeleri, yetkili banka şubeleri aracılığıyla başvuruların alınacağı kaydedildi.