Manisalı üreticilere 11 milyarlık don ödemesi yapılacak

MANİSA'DA Nisan ayında meydana gelen don ve dolu afetinden zarar gören üreticilerin yaraları sarılıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, afet sonrası çiftçilere toplam 12 milyar TL ödenek ayrıldığını, bunun 10 milyar TL'sinin TARSİM kapsamında üreticilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Kalan 2.5 milyar TL'lik ödemenin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirten Karayılan, TARSİM sigortası bulunmayan çiftçilere de 1 milyar 350 milyon TL tutarında destek verildiğini kaydetti. Böylece, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere toplamda 11 milyar 350 milyon TL ödeme yapıldı.