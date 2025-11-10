Türkiye ile Mısır arasında deniz ticareti güçleniyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır'da düzenlenen TransMEA 2025 Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Akıllı Ulaşım, Lojistik ve Altyapı Fuarı ve Forumu'na katılarak Türk limanlarından yapılan konteyner taşımacılığında Mısır'ın hem yükleme hem boşaltmada ilk sırada yer aldığını açıkladı.