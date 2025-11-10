Türkiye ile Mısır arasında deniz ticareti güçleniyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır'da düzenlenen TransMEA 2025 Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Akıllı Ulaşım, Lojistik ve Altyapı Fuarı ve Forumu'na katılarak Türk limanlarından yapılan konteyner taşımacılığında Mısır'ın hem yükleme hem boşaltmada ilk sırada yer aldığını açıkladı.
2025 yılı Ekim ayında Mısır bağlantılı 181 bin 534 TEU konteyner işlem görürken, toplam konteynerlerin yüzde 15'ten fazlası Mısır ile yapılan taşımacılığa ait oldu. Uraloğlu, fuarda Türk firmalarının stantlarını ziyaret edip bilgi alışverişinde bulunurken, Türkiye-Mısır arasındaki deniz ticaretinin güçlendiğini vurguladı ve yarın yapılacak panelde Orta Doğu ve Afrika'nın ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi konusundaki tecrübelerini paylaşacağını belirtti.