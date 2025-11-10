Türkiye'nin kuru domates ihracatı 100 milyon doları aştı! Ege Bölgesi'nin kırmızı altınında rekor!

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyesi firmalar 101 milyon dolarlık ihracata imza atarken, en fazla satış ABD, İtalya, İngiltere ve Almanya'ya yapıldı.

HEDEF 150 MİLYON DOLAR

Kuru domatesin başlı başına bir lezzet ve şifa deposu olduğunun altını çizen Ege İhracatçı Birlikleri Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, "Kuru domates makarnalardan salatalara, kahvaltılardan çorbalara, etli yemeklerden balığa, tavuktan pizzalara kadar geniş bir yelpazedeki yemeklere lezzet katıyor. Anadolu topraklarında yetişen 15 milyon ton taze domateslerden elde edilen kuru domatesleri ABD'den İtalya'ya, Kanada'dan Almanya'ya, Brezilya'dan Japonya'ya 98 ülkeye ihraç ettik. 2025 yılı sonunda 125 milyon dolara ulaşacağız. 2026 yılında hedefimiz kuru domates ihracatımızı 150 milyon doların üzerine çıkarmak olacak" ifadelerini kullandı.