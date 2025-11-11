İslam Memiş’ten gram altın için dudak uçuklatan tahmin: 2026’da bu rakamı görecek

ABD'de Ekim ayından bu yana kapalı olan federal hükümetin yeniden açılmasıyla altın fiyatları Mayıs ayından bu yana en büyük sıçramasını yaptı. Ons altın hızla psikolojik sınır olan 4.000 doları aşarken, gram altın da sert yükseldi.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, altın fiyatları için beklentisini yükseltirken, Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'de altın fiyatları için 2026 beklentisini açıkladı.

İşte altın piyasasında son durum...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Geçtiğimiz hafta 3.928 dolara kadar geri çekilen ons altın, yeni haftaya 4.002 dolardan start verdi. Kapanışı 4.111 dolardan yapan ons, haftanını ikinci gününe 4.132 dolar seviyesinden başladı. Ons altında haftalık yükseliş şimdiden yüzde 3'ü aştı.

GRAM ALTIN 200 TL'LİK DUVARI YIKTI

Ons altında yaşanan sert yükselişle gram altın sıkıştığı 200 TL'lik marjı hızla aştı. 5.244-5.450 TL'lik bant eşiğini geride bırakan gram altın, 5.583 TL'den kapanış yaptı.

Altının gramı haftanın ikinci gününde ise 5.583 TL'den başladı. TSİ ile saat 9.00 itibarıyla gram altın 5.611 TL'den fiyatlanıyor. Rekor seviyesi olan 5.900 TL'den sert düşüşün ardından gram altın kayıplarını topluyor.

FİZİKİ ALTINDA SON DURUM

Spot piyasada yaşanan sert yükseliş, fiziki tarafa da yansıyor. Ekran ile piyasa arasındaki 200 TL'lik makas devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 5.600 TL'den satılan fiziki altın, yeni haftada 5.823 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın 9.500 TL'den, yarım altın 18.989 TL'den tam altın ise 37.840 TL'den satılıyor.

JP MORGAN'DAN ALTIN İÇİN YENİ HEDEF

JP Morgan analistleri de dün yayımladıkları bir analizde, ons fiyatının, 2026 yılının dördüncü çeyreğine kadar 5.055 dolara ulaşabileceğini öngördü. ABD'li banka, gelecek yıl her çeyreklik dönemde yatırımcı ve merkez bankaları talebinin ortalama 566 ton civarında olabileceğini tahmin ediyor.

JP Morgan Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, "Altın uzun vadeli yatırım seçeneğimiz olmaya devam ediyor ve piyasalarda FED'in faiz indirimi döngüsüne girdikçe daha fazla yükseliş potansiyeli görüyoruz" dedi.

ALIM İÇİN UYGUN ZAMAN MI?

Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde altın fiyatlarındaki son hareketliliğe dikkat çekti. İki haftalık düşüş sürecinin ardından altın yeniden toparlanma eğilimine girdiğini ancak yatırımcıların aceleci davranmaması gerektiğini vurgulayan İslma Memiş, altın yatırımcılarına "bekle-gör" tavsiyesinde bulundu:

"Bu hafta 4.150 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz. Ancak burası önemli bir direnç noktası. Bu seviyeden sonra yeniden geri çekilmeler yaşanabilir. Ons altının 4.000 doların altında bir seviyeye sarkması alım için daha uygun olur. Şu anda alım yapmak riskli. Kasım ayı genelinde dinlenme süreci devam edecek."

GRAM ALTIN İÇİN DUDAK UÇUKLATAN TAHMİN

İslam Memiş altın için uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü söyledi:

"2026 yılına kadar gram altında 8.000 lira, ons altında ise 4.800-4.880 dolar seviyeleri güçlü direnç noktaları olarak öne çıkıyor."

ALTIN 25 YILDA YÜZDE 9.000 GETİRİ SAĞLADI

İslam Memiş, altının Türkiye'de geleneksel bir yatırım aracı olmayı sürdürdüğünü hatırlatarak, "Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,5, yıllık bazda ise yaklaşık yüzde 88 getiri sağladı. Son 25 yılda ise altının toplam getirisi yüzde 9.000'i aştı," ifadelerini kullandı.

11 KASIM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 5.607,60 TL

Satış: 5.608,37 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış:9.415,00 TL

Satış: 9.499,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 18.829,00 TL

Satış: 18.986,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 38.057,00 TL

Satış: 38.633,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 37.543,00 TL

Satış: 37.851,00 TL