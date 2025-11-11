İzmir’de ünlü inşaatçıdan konkordato talebi!

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren ve Zen Yapı olarak bilinen Zengizor İnşaat Ticaret Limited Şirketi, konkordato ilan etti. Mahkeme tarafından verilen kararla birlikte Zengizor İnşaat Ticaret Limited Şirketi ve Mustafa Zengizor hakkında 6 Kasım tarihi itibariyle 3 ay geçici mühlet kararı verildi. Bu süreç içerisinde YMM Hayriye Sargın, Hukukçu Gülay Aydın ve İnşaat Mühendisi Mehmet Küçükaksoy geçici konkordato komiseri olarak atandı. Kemalpaşa'da faaliyet gösteren firma; Kemalpaşa'da Zen Nabız, Zen Eva, Zen Terrace, Zen Bulvar ve Zen Park gibi prestijli konut projeleri yapıyordu. Öte yandan İzmir'de faaliyet gösteren Gökşin Grup da konkordato ilan etti.