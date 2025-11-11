Son dakika: Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un Başkanlık ettiği Komisyonda, Bakanlığa bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün (İŞKUR) 2026 bütçesi ve Sayıştay raporları da ele alındı.
"KOCAELİ'DE GERÇEKLEŞEN PATLAMAYA İLİŞKİN SORUMLU HESAP VERMESİ NOKTASINDA NE GEREKİYORSA YAPIYORUZ"
Komisyonda bir sunum gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm fabrikasında gerçekleşen patlamaya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Işıkhan, "Patlamanın hemen ardından Dilovası'na giderek incelemelerde bulundum. Baş müfettişlerimizi ve müfettişlerimizi görevlendirerek soruşturma başlattık. Bir yandan idari süreç diğer yandan adli süreç eş zamanlı olarak devam ediyor. Soruşturmanın selameti açısından İŞKUR ve SGK il müdürlerimizle birlikte toplam 7 personeli açığa aldık. Bizler de bu sürecin takipçisi olacağız. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, sorumlu olanların tespit edilmesi ve hesap vermesi noktasında ne gerekiyorsa yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.
"DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞAN SİGORTALI SAYISI 1 MİLYON 889 BİNDEN 2 MİLYON 4 BİNE ÇIKTI"
Bakan Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili olarak, depremin hemen ardından bölgedeki işverenleri ve çalışanları koruyacak birçok tedbiri hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Bölgede bugüne kadar, toplam 40 milyara yakın harcama tutarıyla; kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, TYP ve işsizlik ödeneği gibi programlarla çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olduk. Tüm bu çalışmalarımızın neticesinde; depremden en çok etkilenen 11 ilde toplam çalışan sigortalı sayısı, deprem öncesinde 2022 yılı Aralık ayı itibarıyla 1 milyon 889 bin iken, depremden sonra yarı yarıya düşmüş; son yayınlanan 2025 yılı Ağustos ayı verilerine göre sigortalı sayısı 2 milyon 4 bin olarak gerçekleşmiştir" açıklamasında bulundu.
"ASGARİ ÜCRETTE HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR TUTARDA UZLAŞILACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ"
Işıkhan, Asgari ücrettin sene başında net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini hatırlatarak, "Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret, reel olarak yüzde 223 arttırmış olduk. Bu sene de Aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. 2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteğini, 2025 yılı için aylık bin liraya yükselttik. 2025 yılının ilk sekiz ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdik" diye konuştu.
Memur aylıklarına ilişkin konuşan Işıkhan, Aralık 2002 ile Temmuz 2025 dönemine ise en düşük memur maaşındaki reel artışın yüzde 264'e ulaştığının altını çizerek, "2026 ve 2027 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına göre, kamu görevlilerimiz ve emeklilerimize; 2026 yılında yüzde 11 + 7 oranında ve 2027 yılında yüzde 5 + 4 oranında zam yapılmış olup, enflasyon farkı olması halinde aradaki fark da ilave edilecektir. Ayrıca 2026 yılı, birinci dönem için kamu görevlilerinin taban aylıkları, uzun bir süreden sonra emekli aylıklarını etkileyecek şekilde 1.bin lira arttırılmıştır" dedi.