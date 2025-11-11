Son dakika: Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un Başkanlık ettiği Komisyonda, Bakanlığa bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün (İŞKUR) 2026 bütçesi ve Sayıştay raporları da ele alındı.





"KOCAELİ'DE GERÇEKLEŞEN PATLAMAYA İLİŞKİN SORUMLU HESAP VERMESİ NOKTASINDA NE GEREKİYORSA YAPIYORUZ"

Komisyonda bir sunum gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm fabrikasında gerçekleşen patlamaya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Işıkhan, "Patlamanın hemen ardından Dilovası'na giderek incelemelerde bulundum. Baş müfettişlerimizi ve müfettişlerimizi görevlendirerek soruşturma başlattık. Bir yandan idari süreç diğer yandan adli süreç eş zamanlı olarak devam ediyor. Soruşturmanın selameti açısından İŞKUR ve SGK il müdürlerimizle birlikte toplam 7 personeli açığa aldık. Bizler de bu sürecin takipçisi olacağız. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, sorumlu olanların tespit edilmesi ve hesap vermesi noktasında ne gerekiyorsa yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.