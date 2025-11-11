Tazminata asgari ücret ayarı! Yeni tavan belirlenecek!

Yeni yılla birlikte milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Emekliler ve memurlar enflasyon artışı alırken, sosyal yardımlar da yükselecek. Aynı zamanda yeni asgari ücret de devreye girecek. Çalışanların en önemli güvencesi olan kıdem ve ihbar tazminatında hesaplamalar yeni yılla birlikte değişiyor. Özel sektör çalışanlarına toplu para alma imkanını sunan tazminatta Ocak ayında yaşanacak artışta hem yeni maaşlar hem de memur zammı etkili olacak. Asgari ücretteki artış en düşük tazminat tutarını yukarıya çekecek.

Halen işten ayrılan asgari ücretlilere çalıştığı her yıl için 26 bin 5 lira (damga vergisi kesilmiş olarak 25 bin 808 lira) üzerinden tazminat ödenirken, bu tutar Ocak'ta artacak. Artış oranı maaşlara yapılacak zamla belirlenecek. Asgari ücrete yapılacak her artış en düşük tazminat miktarını da artıracak. Örneğin; asgari ücret yüzde 28.5 artırılırsa en düşük kıdem tazminatı yıllık 33 bin 417 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilerek yapılacak ödeme 33 bin 163 lira olacak. Asgari ücretin yüzde 35 artırılması halinde de en düşük tazminat 35 bin 107 liraya (damga vergisi kesilmiş olarak 34 bin 841 liraya) yükselecek.