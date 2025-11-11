Tazminata asgari ücret ayarı! Yeni tavan belirlenecek!

Yeni yılla birlikte milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Emekliler ve memurlar enflasyon artışı alırken, sosyal yardımlar da yükselecek. Aynı zamanda yeni asgari ücret de devreye girecek. Çalışanların en önemli güvencesi olan kıdem ve ihbar tazminatında hesaplamalar yeni yılla birlikte değişiyor. Özel sektör çalışanlarına toplu para alma imkanını sunan tazminatta Ocak ayında yaşanacak artışta hem yeni maaşlar hem de memur zammı etkili olacak. Asgari ücretteki artış en düşük tazminat tutarını yukarıya çekecek.
Halen işten ayrılan asgari ücretlilere çalıştığı her yıl için 26 bin 5 lira (damga vergisi kesilmiş olarak 25 bin 808 lira) üzerinden tazminat ödenirken, bu tutar Ocak'ta artacak. Artış oranı maaşlara yapılacak zamla belirlenecek. Asgari ücrete yapılacak her artış en düşük tazminat miktarını da artıracak. Örneğin; asgari ücret yüzde 28.5 artırılırsa en düşük kıdem tazminatı yıllık 33 bin 417 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilerek yapılacak ödeme 33 bin 163 lira olacak. Asgari ücretin yüzde 35 artırılması halinde de en düşük tazminat 35 bin 107 liraya (damga vergisi kesilmiş olarak 34 bin 841 liraya) yükselecek.
YENİ TAVAN BELİRLENECEK
Kıdem tazminatı maaşa göre hesaplanırken her yıl Ocak ve Temmuz aylarında tavan miktar da belirleniyor. Belirlenen rakamdan daha yüksek tazminat ödenmiyor. Tavan miktar artışı memur maaş artış oranı ile hesaplanıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan artışla 1 yıl için en yüksek tazminat miktarı 53.919,68 TL olarak açıklandı. Bu miktar da Ocak'ta yeniden belirlenecek.
Memur maaş katsayısındaki artış Ocak ayında kıdem tavanını yükseltecek. Yıl sonu enflasyon tahminlerinden yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre memur maaş artışı yüzde 19-20 bandında olacak. Orta Vadeli Program'daki yüzde 28.5'lik yıl sonu enflasyon beklentisi ve Merkez Bankası'nın piyasa anketlerinden çıkan sonuçlarla yapılan hesaplamalar bu oranları gösteriyor. Buna göre yüzde 20'lik bir artış düşünüldüğünde yeni kıdem tazminatı tavanı 64.703,62 TL'ye çıkabilecek.