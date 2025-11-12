Gram altının ateşi soğudu! Yükseliş devam edecek mi? İşte piyasalarda son durum

Altın fiyatları rekor seviyeden sert düşüşün ardından bu hafta yeniden toparlanmaya başladı. Ons altın psikolojik seviye olan 4.000 dolar eşiğini hızla aşarken, gram altın ise 200 TL'lik duvarı yıktı. Mayıs ayından bu yana en büyük günlük sıçramasını gerçekleştiren altın fiyatları, son 3 haftanın zirvesine ulaştı.

FED'in faiz oranlarını daha fazla düşürme planlarına ilişkin şüphelerin artmasıyla sarı metal iki günlük yükseliş trendine ara verdi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ABD'de şimdiye kadarki en uzun hükümet kapanmasının önümüzdeki günlerde sona ereceğine dair iyimserlik risk iştahını artırmasıyla yükselişe geçen altında, iki günlük yükselişin ardından soğuma yaşandı. Federal Rezerv'in faiz oranlarını daha fazla düşürme planlarına ilişkin şüpheler de altını olumsuz etkiledi.

Hafta başında 4.000 dolar eşiğini hızla aşarak 4.145 dolara kadar yükselen ons altın, denge arayışına girdi.

Dünkü işlemlerde kapanışı 4.129 dolardan yapan ons altın yeni güne yüzde 0.58 puanlık kayıpla 4.105 dolar seviyesinden başladı.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Sıkıştığı 200 TL'lik marjı hızla aşan gram altın, dünkü işlemlerde 5630 TL'ye kadar yükseliş sergiledi. Kapanışta 5.606 TL'den işlem gören gram altın yeni güne kritik seviyenin altında başladı. Altının gramı haftanın üçüncü gününde 5580 TL'den işlem görüyor.

FİZİKİ ALTINDA SON DURUM

Spot piyasanın aksine fiziki tarafta yükseliş trendi devam ediyor. Kapalıçarşı piyasasında gram altın, bugün 5.814 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 9.478 TL'den, yarım altın 18.841 TL'den tam altın ise 37.771 TL'den satılıyor.

12 KASIM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 5.576 TL

Satış: 5.577 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.392,00 TL

Satış: 9.481,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 18.784,00 TL

Satış: 18.950,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 38.570,00TL

Satış: 39.151,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 37.453,00 TL

Satış: 37.778,00 TL