Investco Holding operasyonu: 20 şirkete daha kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Investco Holding A.Ş.'ye 04 Kasım 2025 tarihli karar doğrultusunda yönetime kayyum atanmıştı.

ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU OLUŞMADI

Kayyumluk faaliyetleri sırasında yapılan incelemelerde, holding bünyesindeki çok sayıda şirketin yönetiminde ciddi aksaklıklar yaşandığı belirlendi. Şirket yönetim organlarında yer alan bazı üyelerin soruşturmada şüpheli konumunda bulunduğu, tutuklu olanların görevlerini yerine getiremediği, bazı yöneticilerin ise istifa etmesi nedeniyle yönetim kurullarının oluşamadığı tespit edildi.

20 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Soruşturmanın salahiyeti ve mali dengelerin korunabilmesi adına İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 20 şirkete kayyum atandı. O şirketler; Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., Verusa Holding A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İnnosa Teknoloji A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., Pan Teknoloji A.Ş., Şişli Enerji A.Ş., Ortaköy Enerji A.Ş., Standard Boksit A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi A.Ş., Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Core Engage Yazılım A.Ş., Zeroone Interactive Yazılım A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş., Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. ve Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.