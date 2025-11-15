‘Hedefimiz 86 milyona kesintisiz doğalgaz’

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Uzmanları Derneği bünyesinde kurulmuş olan ve faaliyetlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) çatısı altında sürdüren düşünce, paylaşım ve gelişim platformu EPIX'in (Enerji, Paylaşım, İlham ve X) 'Enerji, Vizyon ve Bir Portre' temalı söyleşisinde enerji uzmanları ile bir araya geldi. Bayraktar, 7 gün 24 saat Türkiye'deki 86 milyona kesintisiz elektrik ve doğal gaz götürebilmek, 32 milyon araca yakıt sağlamak için çalıştıklarını ifade etti. Türkiye'nin enerji faturasını düşürmesi, katma değerli ürün üretmesi ve karbon nötr bir ekonomi olması gerektiğine işaret eden Bayraktar, tüm politikaları bu hedeflere yönelik olarak geliştirdiklerini anlattı.