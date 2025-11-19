Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'nın Belem kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında Genel Kurul Salonu'ndaki (Plenary Amazonas) konuşmasında, Ulusal Katkı Beyanı'nın, sadece bir politika belgesi olarak görülmediğini, insanlığa verilmiş bir söz olarak değerlendirildiğini ve en etkin şekilde uygulandığını söyledi.

Geri döndürülemez bir noktaya doğru ilerleyen iklim değişikliğinin, yalnızca çevresel bir sorun olmaktan çıktığını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"İklim değişikliği, çok daha endişe verici bir şekilde, elde ettiğimiz tüm kazanımları tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, iklim değişikliği üzerinde tarihsel sorumluluğumuz sınırlı olmasına rağmen, Paris Anlaşması kapsamındaki ortak hedeflerimize ulaşmak için, hayata geçirdiğimiz iklim kanunumuzla birlikte, bu alandaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, BM Genel Kurulu sırasında, New York'ta düzenlenen İklim Zirvesi'nde ülkemizin 2035 hedefini açıkladılar. Yeni emisyon senaryolarımız doğrultusunda, 2030 için öngörülen 695 milyon tonluk emisyonu, 2035 yılında 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz."

Bakan Kurum, enerjiden sanayiye, ulaşımdan atık yönetimine kadar her sektörde, yeşil dönüşüm vizyonuyla, 2053 net sıfır emisyon hedefine güçlü bir şekilde ilerlediklerini vurgulayarak, "Ulusal Katkı Beyanımız, yenilikçi, politikalara uyumlu, düşük karbonlu ve iklime dirençli bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yaklaşımı yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

COP31 ADAYLIĞI DEVAM EDİYOR

Kurum, Türkiye'nin her fırsatta, iklim eylemindeki azmini, liderliğini, işbirliği yolundaki samimiyetini net bir şekilde gösterdiğini anlattı.

Türkiye'nin meseleleri bölgesel değil, küresel sorumluluk anlayışıyla odağına almaya devam ettiğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Bu duruşumuzu çok daha net bir şekilde ortaya koymak için, 2022 yılında, COP31 adaylığımızı açıkladık. Türkiye olarak, sadece tek bir bölgenin değil, özellikle Afrika ve Pasifik gibi kırılgan bölgelerin ihtiyaçlarını da merkezine alan, kimseyi geride bırakmayan, adil ve hakkaniyetli bir Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmayı istiyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya ve güçlü ekonomiler bırakabilmek için, işbirliğimizi arttırmayı başaracağımız bir konferans diliyorum."