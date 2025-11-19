TÜİK temmuz-eylül dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı

TÜRKİYE'DE işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 8.5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz- eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi olarak tespit edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,.5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0.2 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11.2 olarak öngörüldü.