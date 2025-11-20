BES’te tasarrufların gücü katlanıyor

2025 yılı boyunca güçlü performansını sürdüren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yıl sonu yaklaşırken katılımcılara önemli bir fırsat sunuyor. 2025 yılı itibarıyla 93.619 TL'ye yükseltilen yıllık maksimum devlet katkısından tam yararlanma imkânının yıl sonuna kadar geçerli olduğunu hatırlatan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, katılımcıların katkı paylarını gözden geçirmelerinin önemine dikkat çekti. YIL SONUNA İŞARET ETTİ

BİREYLERİN tasarruf bilincini artırırken aynı zamanda ülke ekonomisinin en önemli tasarruf aracı olmayı sürdüren BES'te 2025 yılı itibarıyla yıllık maksimum devlet katkısı 93.619,80 TL'ye yükselirken, bu tutardan tam olarak yararlanmak için gereken yıllık katkı payı 312.066 TL olarak belirlendi. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, devlet katkısından maksimum düzeyde yararlanma imkânının yıl sonuna kadar geçerliliğini koruduğunu hatırlatarak, "Sahip olduğu avantajlarla BES, geleceğini güvence altına almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da imkânı olan katılımcılarımıza, devlet katkısından en yüksek düzeyde faydalanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz" dedi.