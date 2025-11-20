Emekli ve memurların geliri artacak! İşte kök maaş hesabı

Yaklaşık 17 milyon emekli ve 5 milyon memur ile 8 milyon işçinin gözü ocak ayına çevrilmiş durumda. Emekliler ve memurlar 6 aylık artışlarını alırken işçiler için de yeni asgari ücret devreye girecek. Ocak ayında çıkartılacak yasa ile yeni emekli taban aylığı da belirlenecek. Peki, bu yeni aylık nasıl uygulanacak? Kaç lira olacak? Kök maaşlar nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...

● Enflasyon hangi aylıkları değiştirecek?

Ocak ayında açıklanacak yıl sonu enflasyon ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını belirlerken emekli memurlar ve memur için de fark oranını ortaya koyacak. Bu oranlar emeklilerin en düşük aylıklarını da artıracak.

● Şu anda en düşük aylıklar kaç lira?

Temmuz ayında yapılan artış ile birlikte en düşük emekli aylığı 16.881 TL'ye çıkartılmıştı. Memur emeklilerinin en düşük aylığı ise şu anda 22 bin 671 TL olarak uygulanıyor.