OGM 496 sözleşmeli personel alacak

ORMAN Genel Müdürlüğünün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 496 sözleşmeli personel alınacak. Personel alımı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda lisans mezunu 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog, 1 diyetisyen, ön lisans mezunu 1 laborant, 2 tekniker ve ortaöğretim mezunu 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ve 135 temizlik işleri personeli alınacak. Başvurular Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden (kariyerkapisi.gov.tr) yapılacak.