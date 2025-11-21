Bakan Ersoy'dan turizm sektörüne çağrı: Stratejiye sahip çıkın

TURİZM sektörü temsilcilerini 15'inci kez bir araya getiren Uluslararası Resort Turizm Kongresi bu yıl Antalya'da "Yeni Stratejilerle Fark Yarat" temasıyla düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İklim değişikliği nedeniyle mevsim kaymalarının arttığını belirterek, "Erken rezervasyon indirimlerini erken kapatmayalım. Oteller dolana kadar devam ettirelim. Hep birlikte bu manevraya sahip çıkarsak sezonu uzatırız" dedi.
'AKIŞ TEKRAR HIZLANDI'
TÜRKİYE'NİN krizlere karşı açık ve hassas bir coğrafyada yer aldığını dile getiren Ersoy, yıllardır süren Rusya Ukrayna Savaşı'nın olumsuz etkilerine rağmen ön rezervasyonların 2025 yılının çok iyi bir sezona sahip olacağının sinyallerini verdiğini hatırlattı. Ersoy, "Önceki yıllarda olsa, turizmcilerin 'Sezon başlamadan bitti' demesine yol açabilecek bu gelişmelere rağmen bugün koyduğumuz hedefleri bir bir geride bırakıyoruz" dedi. Ersoy, yaşanan bu krizlerde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile birlikte başlattıkları çok yoğun tanıtım kampanyalarıyla rezervasyon akışını tekrar hızlandırdıklarını söyledi.
'REKORU KIRDIK'
ERSOY, 9 aylık dönemde 50 milyon ziyaretçiye ulaşılarak gecelik yabancı turist harcamasının geçen yıla göre yüzde 9'luk artışla 116 dolar seviyesine çıktığını kaydetti. Turizm gelirinin de yüzde 5,7 oranında artarak 50 milyar dolar seviyesini geride bıraktığını vurgulayan Ersoy, "Bu gelirin tüm zamanların ilk üç çeyrek rekoru olduğunun da altını çizmek isterim" dedi. Türkiye'nin sahip olduğu benzersiz potansiyelin doğru stratejilerle yönetildiğinde fark oluşturduğunu ifade eden Ersoy, turizmi 81 ile ve 12 aya yayma hedefinde kararlılık mesajı verdi.
'ERKEN REZERVASYON İNDİRİMLERİNİ KAPATMAYIN'
OTELCİLERİN Nisan ve Mayıs ayında özellikle erken rezervasyon indirimlerini geçen sene olduğu gibi erkenden kapatmaması gerektiğini dile getiren Ersoy şunları kaydetti: "Özel dönemleri kastetmiyorum ama diğer dönemlerde erken rezervasyonları sonuna kadar korumamız gerekiyor. Birden satışlar iyi geliyor gibi hızlı bir şekilde kapatmamamız gerekiyor. Hep birlikte bu yeni manevraya sahip çıkarsak sonuç alırız ve önümüzdeki sene de dahil olmak üzere bu süreci uzatırız."