Haberler Ekonomi Bakan Ersoy'dan turizm sektörüne çağrı: Stratejiye sahip çıkın Bakan Ersoy'dan turizm sektörüne çağrı: Stratejiye sahip çıkın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm rekorlarının arkasındaki etkenin nitelikli strateji olduğunu söyledi. Bakan Ersoy sektörün yeni stratejiye sahip çıkması çağrısında bulundu.









TURİZM sektörü temsilcilerini 15'inci kez bir araya getiren Uluslararası Resort Turizm Kongresi bu yıl Antalya'da "Yeni Stratejilerle Fark Yarat" temasıyla düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İklim değişikliği nedeniyle mevsim kaymalarının arttığını belirterek, "Erken rezervasyon indirimlerini erken kapatmayalım. Oteller dolana kadar devam ettirelim. Hep birlikte bu manevraya sahip çıkarsak sezonu uzatırız" dedi.

'AKIŞ TEKRAR HIZLANDI'

TÜRKİYE'NİN krizlere karşı açık ve hassas bir coğrafyada yer aldığını dile getiren Ersoy, yıllardır süren Rusya Ukrayna Savaşı'nın olumsuz etkilerine rağmen ön rezervasyonların 2025 yılının çok iyi bir sezona sahip olacağının sinyallerini verdiğini hatırlattı. Ersoy, "Önceki yıllarda olsa, turizmcilerin 'Sezon başlamadan bitti' demesine yol açabilecek bu gelişmelere rağmen bugün koyduğumuz hedefleri bir bir geride bırakıyoruz" dedi. Ersoy, yaşanan bu krizlerde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile birlikte başlattıkları çok yoğun tanıtım kampanyalarıyla rezervasyon akışını tekrar hızlandırdıklarını söyledi.