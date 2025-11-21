Bakanlık harekete geçti: Kasım ayı indirimlerine sıkı denetim!

Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı indirim döneminde tüketiciyi yanıltıcı kampanyalara karşı harekete geçti. Özellikle kadın tüketicilerin yoğun alışveriş yaptığı züccaciye ve ev tekstili kategorileri incelendi.
Bazı büyük markaların, gerçekte olmayan indirim oranlarıyla tüketiciyi aldattığı tespit edildi.
Denetimler sonucunda, kampanya başlangıç ve bitiş tarihi bulunmayan 27 ürün için Reklam Kurulu'na sevk işlemi yapıldığı bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Haksız fiyat artışı şüphesi bulunan ürünler için firmalardan alış ve satış faturaları talep edilerek, süreç ilgili kurullarca titizlikle takip edilmektedir. Fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı bulunan ürünler hakkında ise para cezası uygulanmıştır.
Bakanlık hem tüketicilerimizin hakkını, hem de piyasada adaleti ve güveni tesis eden ticaret düzenini korumak için tüm yetkileriyle sahadadır ve sahada olmaya devam edecektir."