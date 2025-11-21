Bali’de stratejik hamle

TÜRKİYE turizminin önde gelen isimlerinden, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞ- TOB) Başkanlığı'nı iki dönem boyunca toplam sekiz yıl başarıyla yürütmüş olan Yakup Demir, bu kez rotasını uluslararası arenaya çevirdi. Demir, Endonezya'nın gözde turizm destinasyonu Bali Adası'nda Türk iş dünyasını bir araya getirecek stratejik bir yapılanmanın hazırlıklarını başlattı. Demir'in öncülük ettiği girişimle Bali Türk İşadamları Derneği kuruluyor. Derneğin kısaltması ise BATIDER olarak kullanılacak. Son yıllarda Bali'de yatırımlarını ve faaliyetlerini artıran Yakup Demir, bölgede yalnızca bir turizmci değil, aynı zamanda uluslararası turizm yatırımları ve iş gücü alanında aktif çalışmalar yürüten güçlü bir aktör konumunda. Demir, hem kendi tecrübeleri hem de uzun yıllara dayanan yöneticilik birikimiyle, Bali'deki Türk girişimcilerin daha organize ve etkili bir yapıya kavuşması gerektiğini belirterek bu dernekleşme adımını hayata geçiriyor.