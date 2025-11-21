Trafikteki elektrikli araç sayısı 330 bini geçti

TÜRKİYE'DE trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, ekim sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 116 artarak 332 bin 10'a yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen ay trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 17 milyon artmasının da katkısıyla, son 10 yılda önemli oranda artış gösterdi. Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin araç seçiminde bu yöne kayması da etkili oldu. 2015'te yalnızca 565 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Ekim 2024'te 153 bin 772'ye geçen ay itibarıyla da 332 bin 10'a ulaştı. Ekimde yıllık bazda yaşanan artış oranı yaklaşık yüzde 116 olarak kayıtlara SOSYAL DESTEKTE YENİ ADIM: DAR GELiRLiYE vatandaşlık maaşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, aylık geliri belli bir tutarın altında kalan ailelere maaş bağlanması yönündeki talimatı üzerine çalışmalar başlatıldı. "Vatandaşlık Maaşı" olarak da isimlendirilen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi gelecek yıl hayata geçirilecek

■ Asgari ücret ya da yoksulluk sınırı benzeri yıllık bir gelir sınırı belirlenecek.

■ Geliri sınırın altında kalanlara aradaki fark maaş olarak ödenecek.

■ Belirlenen aylık sınır 20 bin, gelir 16 bin TL ise, 4 bin TL maaş bağlanacak.

■ Uygulama önce pilot illerde başlayacak.

■ Daha sonra tüm Türkiye'ye yayılacak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Aylık kazançları belli bir gelirin altında olan ailelere "vatandaşlık maaşı" geliyor. Uygulama 2026 yılında başlayacak. 117 bin 983 olarak kayıtlara geçti. Karbon emisyonunun diğer yakıt türlerine göre daha az olduğu elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının artmobil geçti. Ekim sonu itibarıyla, elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 1,9 olarak hesaplandı. Ekim 2024'te sonunda bu oran yüzde 1'di.