Türk bankaları kârını katlayacak! Goldman Sachs Türkiye için yeni hedef fiyatı açıkladı

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs Türkiye için yeni raporunu yayımladı. Borsa İstanbul'da 3. çeyrek bilançolarının açıklanmasının ardından Goldman, Türk bankalarına ilişkin hedef fiyat ve tavsiyeleri revize etti.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye'de 2025 yıl sonu politika faizini yüzde 38 ve 2026 yıl sonu politika faizini yüzde 28 olarak tahmin ediyor.

TÜRK BANKALARI KÂRINI ARTIRACAK

Raporda, üçüncü çeyrekte Türk özel sektör bankalarının ortalama özkaynak kârlılığının yüzde 23 seviyesinde gerçekleştiği, kamu bankalarında ise bu oranın yüzde 19 olduğu ifade edildi.

Goldman ekonomistler faiz indirimlerinin devamıyla özel sektör Türk bankalarının özkaynak kârlılığının 2025'teki yüzde 24 seviyesinden 2026'da yüzde 28 seviyesine ulaşması bekleniyor.

İşte Goldman Sachs'ın Türk bankaları için yeni tahminleri:

- Akbank için tavsiye "Al" olarak korunurken, hedef fiyat 106 liradan 91 liraya düşürüldü.

- Yapı Kredi için tavsiye "Al" olurken, hedef fiyat 47 liradan 44 liraya revize edildi.

- İş Bankası için tavsiye "Nötr"olurken, hedef fiyat ise 16,9 liradan 15,2 liraya indirildi.

- Garanti BBVA için tavsiye "Nötr"olurken, hedef fiyat da 154 liradan 150 liraya güncellendi.

- Vakıfbank için tavsiye "Sat"olurken, hedef fiyat ise 20 liradan 21 liraya yükseltildi.

- Halkbank için tavsiye "Sat" olurken, hedef fiyatı ise 17 liradan 19 liraya çıkarıldı.