Akaryakıt fiyatlarına zam sonrası indirim yolda! İşte İzmir, İstanbul, Ankara’da güncel fiyatlar

Petrol piyasasında yaşanan hızlı hareketlilik, akaryakıt istasyonlarında tabelalarda fiyat değişimlerini tetiklemeye devam ediyor. Özel ve ticari araç sahipleri ve nakliye firmaları akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Son olarak akaryakıt kalemlerinden motorinde 1 lira 78 kuruş artış yaşanmıştı. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorinin litre fiyatında 25 Kasım Salı gününden itibaren yaklaşık 2,44 TL tutarında bir indirim beklentisi oluşsa da henüz kesinleşmiş değil.

22 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzinin litresi: 54.89 TL

Motorinin litresi: 59,41 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzinin litresi: 54.73 TL

Motorinin litresi: 59,27 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara

Benzinin litresi: 55.76 TL

Motorinin litresi: 60,63 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir

Benzinin litresi: 56.09 TL

Motorinin litresi: 60,77 TL

LPG: 27.53 TL