Bakan Uraloğlu: YHT ile 48 saatte Türkiye turu yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli programlar kapsamında memleketi Trabzon'a geldi. Kentte bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Toplantısı'nda konuşan Bakan Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile 48 saatte tüm Türkiye'nin dolaşılabileceğini söyledi.

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 30 BİN KM'YE DAYANDI

Ulaştırma yatırımlarında bahseden Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 29 bin 950 kilometreyi geçtiğini kaydetti.

Sene sonuna gelmeden 30 bin kilometreye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'deki seçim sürecinde 15 bin kilometre bölünmüş yol hedefi açıkladığını hatırlattı. O dönemde bu hedefin eleştirildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bakın biz 15 bin kilometreyi bitirdik. Şimdi ikinci 15 bin kilometrenin içerisindeyiz. Toplamda 30 bin kilometreyi tamamlamış olacağız. Sadece 6 ilimiz birbirine bağlanırken bugün 77 ilimiz birbirine bağlanıyor. Yine şehirlerarası yollardaki ortalama hız, o gün saatte 40 kilometreyken; bugün araç sayımız 8,5 milyondan 33 milyona çıkmışken, araç hareketliliği yaklaşık 4 kat artmışken ortalama hız 90 kilometre/saate çıkmıştır."

TÜRKİYE DEMİR AĞLARLA ÖRÜLDÜ

Demiryollarında ise Türkiye'yi 2 bin 251 kilometrelik ağ inşa ederek vatandaşları yüksek hızlı tren ile tanıştırdıklarını söyleyen Uraloğlu, "Yine demiryolu araçlarında bakın. Önümüzdeki aylarında 225 kilometre hızla giden yerli ve milli yüksek hızlı tren setimizi raylarda denemeye başlayacağız." dedi.

"48 SAATTE YHT İLE BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ DOLAŞMA İMKANI"

2028 yılında, 14 bin kilometre olan demiryolu ağını 17 bin 500 kilometreye, 2053 yılında da 28 bin 500 kilometreye çıkaracaklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "48 saatte hızlı trenlerle bütün Türkiye'yi dolaşma imkanına inşallah nasip olacağız. Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefleri, Allah'ın izniyle, biz ve bizden sonraki arkadaşlarımız gerçekleştirecek." açıklamasında bulundu.

HAVAYOLUNDA 240 MİLYON YOLCU HEDEFİ

Havacılıktaki gelişmeleri de paylaşan Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı hakkındaki "kargalar mı uçacak" eleştirilerini hatırlattı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Orada 'kargalar mı uçacak' denen bir muhalefet anlayışıyla biz muhatap olduk. Bakın sadece geçen sene 40 milyon yolcu oradan seyahat etti. Türkiye geneli 231 milyondur. Bu sene inşallah toplam 240 milyonlara yaklaşacağız. Sabiha Gökçen'den 44-45 milyon, İstanbul Havalimanı'nda 84-85 milyonu yakalamış olacağız. 60 ülkeye uçabiliyorduk; bugün 355 noktaya uçabilen dünyada lider ülkelerden bir tanesiyiz. Bakın 600'ün üzerinde uçağımız var çok şükür. Ben nereye hangi yabancı muhatabıyla karşılaşsam Türk Hava Yolları bizim şu şehrimize de şu başkentimize de uçsun teklifleri, talepleri geliyor."

Türk Sahipli Deniz Ticaret Filosu'nun da dünya sıralamasında ilk 10'a girdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, ayrıca haberleşme yatırımları hakkında da konuştu. Bakan Uraloğlu, geniş bant internetten GSM'lerin yaygınlaşmasına kadar AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçtiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Türk Telekom'un imtiyaz hakkı, 5G ihalesi gibi süreçlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Yerli ve milli 6A uydusunun Türk mühendislerinin eseri olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, önemli olanın da 'biz yaptık' diyebilmek olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE KÜRESEL KONJONKTÜRDE ÇOK İYİ BİR SEVİYEYE GELDİ

Türkiye'nin küresel konjonktürde çok iyi bir seviyeye geldiğini de belirten Uraloğlu, "Bir muhatabım şunu söyledi bana. Dedi ki, 'Bize insan olarak değer veren, zenginliğimiz ve fakirliğimize bakmaksızın; dilimize, dinimize ırkımıza, inancımıza bakmaksızın değer verecek ülkelerle işbirliği yapmak istiyoruz. Bunun başında da Türkiye var.' dedi. Bunu sağlayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah ondan razı olsun." şeklinde konuştu.

Hayata geçirilen hizmetler her ne kadar önemli olursa olsun, kişilerin gönlüne dokunmanın da önemli olduğu belirten Bakan Uraloğlu, kişilere hitap etmenin de önemli olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, söz konusu durumda yerel yönetimlerin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vatandaşların gönlünde yer edinen bir lider olduğunun altını çizdi.

Bakan Uraloğlu, ekip olarak çalışmanın da değerini vurgulayarak "Hepimizin işi belli. Esasında hepimiz işimizi de biliyoruz. En iyi kadroları seçmeye gayret ediyoruz. Bu kıymetlidir. Ben değil, biz mutlaka… Bir belediye başkanımız bir ilçe başkanımız, il başkanımız herkese ulaşabilir mi? Herkese ulaşamaz. Bir ekip ruhuyla hareket edersek biz bu anlamda da başarılı olacağız. Zaten başarılıyız çok şükür ama beklentimiz bizim çok yukarıda." şeklinde konuştu.

"ELBETTE BİZ HEPİMİZ ULAŞILABİLİR OLACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, daha önce defalarca 81 ili gezdiğini; Bakan olarak 77 ili gezdiğini dile getirerek hizmete dayalı siyasetin daha çok Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'da karşılık bulduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, "Onun için bu gönlüne dokunma noktası bu anlamda çok çok önemli. Şunu da gözden kaçırmamamız gerekir: O, hizmetleri de elbette biz yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Elbette biz hepimiz ulaşılabilir olacağız. Hepimize vatandaşımızın bir şekliyle ulaşabilmesi lazım." diye konuştu.