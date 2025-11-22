Bakan Uraloğlu: YHT ile 48 saatte Türkiye turu yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli programlar kapsamında memleketi Trabzon'a geldi. Kentte bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Toplantısı'nda konuşan Bakan Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile 48 saatte tüm Türkiye'nin dolaşılabileceğini söyledi.

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 30 BİN KM'YE DAYANDI

Ulaştırma yatırımlarında bahseden Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 29 bin 950 kilometreyi geçtiğini kaydetti.

Sene sonuna gelmeden 30 bin kilometreye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'deki seçim sürecinde 15 bin kilometre bölünmüş yol hedefi açıkladığını hatırlattı. O dönemde bu hedefin eleştirildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bakın biz 15 bin kilometreyi bitirdik. Şimdi ikinci 15 bin kilometrenin içerisindeyiz. Toplamda 30 bin kilometreyi tamamlamış olacağız. Sadece 6 ilimiz birbirine bağlanırken bugün 77 ilimiz birbirine bağlanıyor. Yine şehirlerarası yollardaki ortalama hız, o gün saatte 40 kilometreyken; bugün araç sayımız 8,5 milyondan 33 milyona çıkmışken, araç hareketliliği yaklaşık 4 kat artmışken ortalama hız 90 kilometre/saate çıkmıştır."

TÜRKİYE DEMİR AĞLARLA ÖRÜLDÜ

Demiryollarında ise Türkiye'yi 2 bin 251 kilometrelik ağ inşa ederek vatandaşları yüksek hızlı tren ile tanıştırdıklarını söyleyen Uraloğlu, "Yine demiryolu araçlarında bakın. Önümüzdeki aylarında 225 kilometre hızla giden yerli ve milli yüksek hızlı tren setimizi raylarda denemeye başlayacağız." dedi.