Elektrikli araç sarj istasyonları rekor kırdı

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), ekim verilerine göre Türkiye genelinde 36 bin 361 şarj soketinde 2 milyon 328 bin 190 şarj işlemi gerçekleşti. EPDK'den yapılan açıklamaya göre bu işlemler, 2 milyon 134 bin 864 saatlik toplam şarj süresine ve 47 bin 429 megavatsaatlik elektrik tüketimine karşılık geldi.

İZMİR 3. SIRADA

TOPLAM tüketimin yaklaşık yüzde 61'i, kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası ile belgelenen yeşil şarj istasyonlarında yapıldı. Bu dönemde en yüksek elektrik tüketimi İstanbul'da gerçekleşti. Bunu Ankara, İzmir ve Bursa takip ederken, toplam tüketim içinde en yüksek payı da yüzde 30,2 ile İstanbul aldı. EPDK verilerine göre, şarj soketi sayısı hızla yükseldi. Geçen yılın başında 12 bin 84 olan soket sayısı, bu yılın başında 26 bin 462'ye, bugün itibarıyla ise 36 bin 984'e ulaştı. Bu soketlerin 15 bin 857'si DC (hızlı şarj), 21 bin 132'si AC (yavaş şarj) niteliğinde bulunuyor.