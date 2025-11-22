Evlilik kredisinde yeni dönem! Destek artırılıyor!

Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak, Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Kredi ödemeleri faizsiz olarak uygulanacak. Kredi alındıktan sonra 2 yıl ödeme olmayacak. Çocuk sahibi olanlar her çocuk için bu süreyi bir yıl erteleyebilecek. Daha sonra geri ödemeler eşit taksitler halinde 48 ayda ödenecek.