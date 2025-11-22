Evlilik kredisinde yeni dönem! Destek artırılıyor!

Aile yılı dolayısıyla başlatılan evlilik ve çocuk destekleri yeni yılla birlikte artarak devam edecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan desteklerin artacağını ve 250 bin liraya kadar çıkacağını açıkladı. Evlilik kredisi öncelikli olarak deprem bölgesinde başlatılmış ve 18-29 yaş aralığında evlenen gençlere ödenen bir destek olarak uygulanmıştı. Daha sonra tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılan uygulama ile bugüne kadar 62 bin çift bu destekten yararlandı.
YAŞ VE NİKAH ÖNEMLİ
Yeni yıl ile birlikte destek miktarları artırılırken, uygulamadan yararlanmak da kolaylaşacak. Üstelik çocuk sahibi olanlara ek imkanlar da sunulacak. Buna göre, Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında sunulan 150.000 TL'lik kredi desteği 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla arttırılacak. Başvuru anında eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında (26 yaşını doldurmamış) olduğu başvurularda kredi tutarı 250.000 TL, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurularda ise 200.000 TL olarak uygulanacak. Bu düzenleme; 01/10/2025 tarihi ve sonrasında alınan başvurulara uygulanacak. Aynı zamanda daha önce yapılan başvurulardan nikah tarihine göre kredi ödemeleri 2026 yılında gerçekleştirilecek tüm başvurular için de geçerli olacak. Örneğin nikâh tarihi Kasım 2025 olan ve nikâh bildirimini Aralık 2025'te gerçekleşecek bir başvurunun ödemesi Ocak 2026'da yapılacağı için artırılmış kredi tutarından yararlanabilecektir.
ÇOCUK OLURSA EK AVANTAJ
Proje kapsamında kredi kullanan yararlanıcılardan çocuk sahibi olan tüm yararlanıcılar talep etmeleri halinde borçlarını her çocuk için 12 aya kadar erteleyebilecek. Ayrıca son 6 aylık gelir durumuna ilişkin başvuru şartı, asgari ücretin 2.3 katından 2.5 katına yükseltildi. Böylece 01/10/2025 tarihi itibarıyla alınacak başvurularda gelir şartı yükseltildiği için daha çok genç krediye başvurabilecek.
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Projeden yararlanmak üzere başvuran çiftlerin her ikisi de aşağıdaki şartları taşımalıdır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek,
Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamak, (01.10.2025 ve sonrası başvurularda uygulanacak.)
Çiftlerin son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,
Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Kredi ödemeleri faizsiz olarak uygulanacak. Kredi alındıktan sonra 2 yıl ödeme olmayacak. Çocuk sahibi olanlar her çocuk için bu süreyi bir yıl erteleyebilecek. Daha sonra geri ödemeler eşit taksitler halinde 48 ayda ödenecek.