Türkiye tarımda 7 üründe dünya lideri oldu: Küresel pazara Anadolu imzası

TÜRKİYE, tarım sektöründe küresel ölçekteki gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Türkiye, fındık, incir, kayısı, kiraz, ayva, keçiboynuzu ve haşhaş üretiminde dünya birincisi. Toplam 22 üründe ilk üçte yer alarak tarımda küresel gücünü sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye, 38 milyon 588 bin hektarlık tarım alanıyla sebzeden meyveye, hububattan stratejik ürünlere kadar çeşitli ürün gruplarında üretim gerçekleştiriyor.

KAYISIDA ZİRVEDEYİZ

SON verilere göre, Türkiye kayısıda 750 bin ton üretimle zirvede bulunurken, ikinci sırada 500 bin 545 tonla Özbekistan'ın olduğu görülüyor. Özbekistan'ı 318 bin 475 tonla İran, 207 bin 190 tonla İtalya ve 200 bin 566 tonla Cezayir takip ediyor. En çok kayısı üretimi yapan diğer ülkeler ise Afganistan, Pakistan, Fransa, Ermenistan ve İspanya olarak kayıtlara geçiyor. Türkiye kirazda da 736 bin 791 tonla en çok üretim yapan ülke konumu ile dikkati çekiyor. Üretimde birinci gelinen bir diğer ürünse incir olarak öne çıkıyor. Türkiye'de yıllık 356 bin ton incir üretimi yapılırken, Mısır'da 193 bin 58 ton, Fas'ta 119 bin 167 ton, Cezayir'de 116 bin 183 ton ve İran'da 73 bin 483 ton incir üretimi gerçekleştiriliyor.