Bakan Yumaklı açıkladı: Pestisist kullanımına reçete sistemi geliyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yüksek dozda kullanımında insan sağlığını tehlikeye atan pestisitlerin kontrollü kullanımını amaçlayan B-Reçete (Bitki Reçetesi) uygulamasının gelecek yıl devreye alınacağını açıkladı. Yeni sistemle birlikte zirai ilaçlar, tıpkı beşerî ilaçlarda olduğu gibi yalnızca yetkili ziraat mühendislerinin düzenlediği reçeteyle alınabilecek. Böylece bitki koruma ürünlerinin istenildiği zaman ve kontrolsüz şekilde temin edilmesinin önü kesilecek. B-Reçete sistemi, ilk olarak pestisitlerin ruhsatlandırılmasıyla başlıyor. Belirli ürün grupları için ruhsatlandırılan pestisitler, satışından uygulanmasına kadar takip ediliyor. Yetki verilen kişi reçetede yazan ürünü, kendi bahçesinde ya da başka bahçelerde uygulayabiliyor.