Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar ve tahminler

ASGARİ ÜCRET NE KADAR? İŞVERENE MALİYETİ NE?

2002 yılında 184 lira olan asgari ücret, bugüne kadar reel olarak yüzde 223 arttı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2025 yılı için net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlendi. İşveren tarafından ödenen SGK ve işsizlik sigortası primleri eklendiğinde işverene maliyeti yaklaşık 30.621 TL'ye ulaşmakta.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA MEVCUT SENARYOLAR NELER?

Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre net 25 bin 640 TL, brüt ise 30 bin 165 TL'ye çıkıyor.

MB'nin yüzde 31-33 aralığındaki yıl sonu hedefine göre, asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL, yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL ve yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398, brüt 34 bin 586 TL olarak hesaplanıyor.